З початку року до реєстру корупціонерів потрапили понад 4,4 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З початку року до Реєстру корупціонерів внесено 4448 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Протягом листопада до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів), працівники Національного агентства з питань запобігання корупції внесли інформацію про 455 осіб. З них 72 особи притягнуто до кримінальної, 382 особи — до адміністративної і 9 осіб — до дисциплінарної відповідальності. Декого притягували до відповідальності неодноразово”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за:
• пропозицію, обіцянку чи надання хабаря — 41 раз;
• прийняття пропозиції, обіцянки хабаря чи одержання хабаря — 10 разів;
• декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації — 8 разів.
Також серед притягнутих до відповідальності — 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських, 2 митника.
До адміністративної відповідальності найчастіше притягували за:
• несвоєчасне подання декларації — 357 разів;
• порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів — 14 разів;
• неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані — 9 разів.
Зауважується, що найчастіше до адмінвідповідальності притягували депутатів місцевих рад — 186 осіб, працівників Нацполіції — 19 осіб, працівників державної служби — 25 осіб.
“Загалом до Реєстру корупціонерів з початку року внесені дані про 4448 порушників. На сьогодні у Реєстрі наявні відомості про 34 182 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 2019 року до Реєстру корупціонерів внесено 97 осіб за умисне неподання декларації чи декларування недостовірних відомостей, 17 призначено покарання у вигляді позбавлення волі.