З початку року до реєстру корупціонерів потрапили понад 4,4 тис. людей

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 135277 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 92550 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 89303 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 97657 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 118454 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 134217 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 218230 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215557 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186150 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175778 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 96239 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41065 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 37985 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 139963 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 35368 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 135302 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 140228 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 271600 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 296207 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 379531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 35559 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26043 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 38177 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41277 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124267 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

З початку року до реєстру корупціонерів потрапили понад 4,4 тис. людей

Київ • УНН

 • 11908 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. З початку року до Реєстру корупціонерів внесено 4448 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

З початку року до реєстру корупціонерів потрапили понад 4,4 тис. людей

“Протягом листопада до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів), працівники Національного агентства з питань запобігання корупції внесли інформацію про 455 осіб. З них 72 особи притягнуто до кримінальної, 382 особи — до адміністративної і 9 осіб — до дисциплінарної відповідальності. Декого притягували до відповідальності неодноразово”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за:

• пропозицію, обіцянку чи надання хабаря — 41 раз;
• прийняття пропозиції, обіцянки хабаря чи одержання хабаря — 10 разів;
• декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації — 8 разів.

Також серед притягнутих до відповідальності — 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських, 2 митника.

До адміністративної відповідальності найчастіше притягували за:

• несвоєчасне подання декларації — 357 разів;
• порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів — 14 разів;
• неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані — 9 разів.

Зауважується, що найчастіше до адмінвідповідальності притягували депутатів місцевих рад — 186 осіб, працівників Нацполіції — 19 осіб, працівників державної служби — 25 осіб.

“Загалом до Реєстру корупціонерів з початку року внесені дані про 4448 порушників. На сьогодні у Реєстрі наявні відомості про 34 182 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 2019 року до Реєстру корупціонерів внесено 97 осіб за умисне неподання декларації чи декларування недостовірних відомостей, 17 призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65