НАЗК назвало кількість людей у реєстрі корупціонерів через брехню у декларації

"НАЗК внесло до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) 97 осіб за статтею 366–1 Кримінального кодексу України, тобто за умисне неподання чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, протягом усього часу існування реєстру", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до реєстру потрапили:



42 депутати місцевих рад,



15 посадовців органів Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСУ),



11 посадовців державних та комунальних підприємств;



8 державних службовців (зокрема працівники Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Держгеокадастру, районних державних адміністрацій, державні виконавці);



6 посадовців органів Національної поліції України;



6 посадовців органів Державної служби надзвичайних ситуацій;



3 суддів;



3 посадових осіб місцевого самоврядування



2 лісників;



1 народний депутат України.



За результатами розгляду справ суди призначали такі покарання:



64 випадки — громадські роботи на строк 150–240 годин із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 1–2 роки. Найчастіше покарання застосовувалося до депутатів місцевих рад;



17 випадків — позбавлення волі на термін від року до року й шести місяців із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1–2 роки.



16 випадків — штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від ~42500 до ~51000 гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1–2 роки. Найчастіше такі покарання отримували державні службовці та судді.



"Нагадуємо, що через рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 декларантів не можуть притягувати до відповідальності за статтею 366–1 ККУ за умисне неподання чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Також НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції", складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, тощо", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, до реєстру корупціонерів у жовтні потрапили 600 людей.

З 4 лютого 2019 року Національним агентством започатковано ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або, як його називають, реєстру корупціонерів.