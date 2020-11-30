НАЗК назвало кількість людей у реєстрі корупціонерів через брехню у декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З 2019 року до Реєстру корупціонерів внесено 97 осіб за умисне неподання декларації чи декларування недостовірних відомостей, 17 призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.
"НАЗК внесло до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів) 97 осіб за статтею 366–1 Кримінального кодексу України, тобто за умисне неподання чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, протягом усього часу існування реєстру", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до реєстру потрапили:
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- 42 депутати місцевих рад,
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- 15 посадовців органів Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСУ),
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- 11 посадовців державних та комунальних підприємств;
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- 8 державних службовців (зокрема працівники Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Держгеокадастру, районних державних адміністрацій, державні виконавці);
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- 6 посадовців органів Національної поліції України;
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- 6 посадовців органів Державної служби надзвичайних ситуацій;
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- 3 суддів;
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- 3 посадових осіб місцевого самоврядування
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- 2 лісників;
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- 1 народний депутат України.
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За результатами розгляду справ суди призначали такі покарання:
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- 64 випадки — громадські роботи на строк 150–240 годин із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 1–2 роки. Найчастіше покарання застосовувалося до депутатів місцевих рад;
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- 17 випадків — позбавлення волі на термін від року до року й шести місяців із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1–2 роки.
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- 16 випадків — штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від ~42500 до ~51000 гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 1–2 роки. Найчастіше такі покарання отримували державні службовці та судді.
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"Нагадуємо, що через рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 декларантів не можуть притягувати до відповідальності за статтею 366–1 ККУ за умисне неподання чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Також НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції", складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, тощо", - додали у НАЗК.
Нагадаємо, до реєстру корупціонерів у жовтні потрапили 600 людей.
З 4 лютого 2019 року Національним агентством започатковано ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або, як його називають, реєстру корупціонерів.