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З початку доби у зоні АТО двоє українських військових отримали поранення

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовця зазнали поранень. Про це повідомила прес-служба штабу АТО у Facebook, передає УНН.

"На Луганському напрямку ворог зі 120мм міномету та стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Луганського. Міномети калібру 82мм були застосовані неподалік Лопаскиного та Троїцького", - зазначили у штабі.

Крім того, повідомляється, що впродовж дня, окупанти провокували українських військовослужбовців у районі Кримського та Зайцевого.

"На Донецькому напрямку, під вогонь з піхотного озброєння потрапили оборонці Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького наші позиції обстрілював снайпер. Також у районі Маріуполя ворог випустив близько двох десятків мін калібру 120 і 82мм по захисниках Водяного", - повідомили у прес-службі штабу АТО.

Як повідомляє штаб, українські військові відкривали за необхідністю вогонь у відповідь зі стрілецького озброєння та гранатометів.

"Загалом, від опівночі, незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення", - зазначили у штабі.

Як повідомляв УНН, минулої доби у районі проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав, загиблих немає. 

Українські Національні Новини

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