С начала суток в зоне АТО двое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вследствие вражеских обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба штаба АТО в Facebook, передает УНН.
"На Луганском направлении враг со 120мм миномета и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи Луганского. Минометы калибра 82мм были применены неподалеку Лопаскино и Троицкого", - отметили в штабе.
Кроме того, сообщается, что в течение дня, оккупанты провоцировали украинских военнослужащих в районе Крымского и Зайцевого.
"На Донецком направлении, под огонь из пехотного вооружения попали защитники Авдеевки, Песков, Марьинки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого наши позиции обстреливал снайпер. Также в районе Мариуполя враг выпустил около двух десятков мин калибра 120 и 82мм по защитниках Водяного", - сообщили в пресс-службе штаба АТО.
Как сообщает штаб, украинские военные открывали при необходимости огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
"В общем, от полуночи, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов двоє украинских военнослужащих получили ранения", - отметили в штабе.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, погибших нет.