З початку доби на Донбасі поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку поточної доби внаслідок обстрілів бойовиків українських позицій на Донбасі отримав поранення один військовий. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Відзначу, що від початку поточної доби один український воїн дістав поранення. Йому надається кваліфікована медична допомога", - сказав Мотузяник.
За його словами, від опівночі сьогоднішнього дня і станом на 9.00 ранку українські військові зафіксували 4 прицільні ворожі обстріли. Зокрема двічі окупанти відкривали вогонь на Луганському напрямку, а саме поблизу Новозванівки і Кримського, при цьому застосовували кулемети великого калібру та гучні гранатомети.
Також двічі вогонь ворогом вівся на Донецькому напрямку. Так, близько 1.00 противник застосував стрілецьку зброю проти оборонців Широкиного, а вже під ранок відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру в бік захисників Гнутового. Обстріл тривав більше години, і свій мінометний вогонь російсько-окупаційні війська супроводжували пострілами з піхотного озброєння.
"Аби придушити ворожу активність, сьогодні наші війська вже тричі були змушені відкрити вогонь у відповідь", - зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 33 рази обстріляли позицій сил ООС.