З початку доби на Донбасі поранено одного українського військового

"Відзначу, що від початку поточної доби один український воїн дістав поранення. Йому надається кваліфікована медична допомога", - сказав Мотузяник.



За його словами, від опівночі сьогоднішнього дня і станом на 9.00 ранку українські військові зафіксували 4 прицільні ворожі обстріли. Зокрема двічі окупанти відкривали вогонь на Луганському напрямку, а саме поблизу Новозванівки і Кримського, при цьому застосовували кулемети великого калібру та гучні гранатомети.



Також двічі вогонь ворогом вівся на Донецькому напрямку. Так, близько 1.00 противник застосував стрілецьку зброю проти оборонців Широкиного, а вже під ранок відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру в бік захисників Гнутового. Обстріл тривав більше години, і свій мінометний вогонь російсько-окупаційні війська супроводжували пострілами з піхотного озброєння.



"Аби придушити ворожу активність, сьогодні наші війська вже тричі були змушені відкрити вогонь у відповідь", - зазначив Мотузяник.



Нагадаємо, минулої доби бойовики 33 рази обстріляли позицій сил ООС.