С начала суток на Донбассе ранено одного украинского военного

"Отмечу, что с начала текущих суток один украинский воин был ранен. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал Мотузяник.



По его словам, от полуночи сегодняшнего дня и по состоянию на 9.00 утра украинские военные зафиксировали 4 прицельные враждебные обстрелы. В частности дважды оккупанты открывали огонь на Луганском направлении, а именно вблизи Новозвановки и Крымского, при этом применяли пулеметы крупного калибра и громкие гранатометы.



Также дважды огонь врагом велся на Донецком направлении. Так, около 1.00 противник применил стрелковое оружие против защитников Широкино, а уже под утро открыл огонь из минометов 82-го калибра в сторону защитников Гнутово. Обстрел продолжался более часа, и свой минометный огонь российско-оккупационные войска сопровождали выстрелами из пехотного вооружения.



"Чтобы подавить вражескую активность, сегодня наши войска уже трижды были вынуждены открыть огонь", - отметил Мотузяник.



Напомним, за минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиций сил ООС.