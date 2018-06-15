З початку червня в Україні потонули 88 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 88 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Проте, навіть така сумна статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - додали у ДСНС.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 406 людей, з яких 36 дітей. При цьому врятовано 242 людей, у тому числі 20 дітей.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області чоловік врятував від потоплення 3 дітей, але сам не зміг дістатися берега.