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З початку червня в Україні потонули 88 людей

З початку червня в Україні потонули 88 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 88 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Проте, навіть така сумна статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - додали у ДСНС.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 406 людей, з яких 36 дітей. При цьому врятовано 242 людей, у тому числі 20 дітей.

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області чоловік врятував від потоплення 3 дітей, але сам не зміг дістатися берега.

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