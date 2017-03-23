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З початку анексії Криму зафіксовано 43 випадки зникнення людей на півострові - правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У 36 із 43 випадках зникнень людей на території анексованого Криму встановлена ​​причетність Росії. Про це заявила правозахисниця Євгенія Андреюк під час презентації звіту про насильницькі зникнення в Криму, передає УНН з посиланням на Крим. Реалії.

“Ми зібрали, проаналізували і систематизували всю існуючу інформацію щодо насильницьких зникнень в Криму в 2014-2016 роках. Ми розуміємо, що ці дані не є вичерпними, і про деякі випадки правопорушень і злочинів ми ще будемо дізнаватися дуже довго. Але наявні 43 кейса, в 36 з яких встановлено причетність Росії, повинні служити тій доказовою базою, по якій і органи України і Росії повинні проводити ефективні розслідування і притягати винних до відповідальності”, — сказала Є.Андреюк.

Як повідомляв УНН, українські правоохоронці почали 15 кримінальних проваджень за ознаками незаконного позбавлення волі або навмисного убивства щодо 14 людей, зниклих безвісти у Криму після анексії півострова Росією.

Українські Національні Новини

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