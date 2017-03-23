С начала аннексии Крыма зафиксированы 43 случая исчезновения людей на полуострове - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В 36 из 43 случаев исчезновений людей на территории аннексированного Крыма установлена причастность России. Об этом заявила правозащитница Евгения Андреюк во время презентации отчета о насильственных исчезновениях в Крыму, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы собрали, проанализировали и систематизировали всю существующую информацию о насильственных исчезновениях в Крыму в 2014-2016 годах. Мы понимаем, что эти данные не являются исчерпывающими, и о некоторых случаях правонарушений и преступлений мы еще будем узнавать очень долго. Но имеющиеся 43 кейса, в 36 из которых установлена причастность России, должны служить той доказательной базой, по которой и органы Украины и России должны проводить эффективные расследования и привлекать виновных к ответственности", - сказала Е.Андреюк.
Как сообщал УНН, украинские правоохранители начали 15 уголовных производств по признакам незаконного лишения свободы или умышленного убийства относительно 14 человек, пропавших без вести в Крыму после аннексии полуострова Россией.