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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала аннексии Крыма зафиксированы 43 случая исчезновения людей на полуострове - правозащитники

С начала аннексии Крыма зафиксированы 43 случая исчезновения людей на полуострове - правозащитники

Киев • УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В 36 из 43 случаев исчезновений людей на территории аннексированного Крыма установлена ​​причастность России. Об этом заявила правозащитница Евгения Андреюк во время презентации отчета о насильственных исчезновениях в Крыму, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы собрали, проанализировали и систематизировали всю существующую информацию о насильственных исчезновениях в Крыму в 2014-2016 годах. Мы понимаем, что эти данные не являются исчерпывающими, и о некоторых случаях правонарушений и преступлений мы еще будем узнавать очень долго. Но имеющиеся 43 кейса, в 36 из которых установлена ​​причастность России, должны служить той доказательной базой, по которой и органы Украины и России должны проводить эффективные расследования и привлекать виновных к ответственности", - сказала Е.Андреюк.

Как сообщал УНН, украинские правоохранители начали 15 уголовных производств по признакам незаконного лишения свободы или умышленного убийства относительно 14 человек, пропавших без вести в Крыму после аннексии полуострова Россией.

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