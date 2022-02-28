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З початку агресії Росія вже випустила по Україні 180 "Іскандерів" – Кулеба

З початку агресії Росія вже випустила по Україні 180 "Іскандерів" – Кулеба

Київ • УНН

 • 134109 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку агресії Росія вже випустила по Україні 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер". Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок на брифінгу, пише УНН.

Цитата

"24 лютого приблизно о 4 годині ранку російська армія здійснила напад на Україну одночасно з півдня – з оккупованого Криму, зі сходу – з оккупованого Донбасу, з північного сходу та з півночі, зокрема з території Білорусі. Путін пустив у хід практично всю зброю та всі різновиди військ: крилаті ракети, авіацію, колони танків та наземні війська, які вторглися на чужу землю через державний кордон", - сказав Клеба.

"Бомбардування зазнала і столиця України, місто-герой Київ. Вперше з 1941 року, коли на неї падали бомби нацистської Німеччини… З початку агресії Росія вже випустила по Україні 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер". Не вірте брехні російських офіційних осіб, які заперечують ці факти", - повідомив міністр.

Додамо

За даними Міноборони, орієнтовні втрати ворога за чотири попередні доби загарбницької війни Російської Федерації в Україні такі: знищено 29 літаків, 29 гелікоптерів та 191 танк. Втрати особового складу – 5300 російських військових.

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