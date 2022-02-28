С начала агрессии Россия уже выпустила по Украине 180 "Искандеров" – Кулеба

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"24 февраля около 4 часов утра российская армия совершила нападение на Украину одновременно с юга - из окупированного Крыма, с востока – из окупированного Донбасса, с северо-востока и с севера, в том числе с территории Беларуси. Путин пустил в ход практически все оружие и все роды войск: крылатые ракеты, авиацию, колонны танков и наземных войск, которые вторглись на чужую землю через государственную границу", - сказал Клеба.

"Бомбардировке подверглась и столица Украины, город-герой Киев. Впервые с 1941 года, когда на нее падали бомбы нацистской Герамнии… С начала агрессии Россия уже выпустила по Украине 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Не верьте вранью российских официальных лиц, которые отрицают эти факты", - сообщил министр.

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По данным Минобороны, ориентировочные потери врага за четыре предыдущих суток захватнической войны Российской Федерации в Украине такие: уничтожено 29 самолетов, 29 вертолетов и 191 танк. Потери личного состава - 5300 российских военных.