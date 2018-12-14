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З під завалів будинку у Фастові дістали тіла двох загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Рятувальники повідомили, що під завалів житлового будинку у місті Фастів Київської області дістали тіла двох загиблих, сама пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

З під завалів будинку у Фастові дістали тіла двох загиблих

“О 21:45 з-під завалів дістали 2 тіла чоловічої та жіночої статі. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будівлі”, — вказано у повідомленні рятувальників, станом на останнє оновлення у 22:00.

Поблизу будинку розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання та психологічної допомоги постраждалих.

На базі Фастівського МВК розгорнуто і організовано цілодобову роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та міської комісії з ТЕБ та НС. На базі Штабу організовано роботу цілодобової гарячої лінії для постраждалого населення (тел. 5-12-92). На місці події працює мобільна оперативна група ДСНС.

Нагадуємо, 14 грудня о 9:20 по вул. Садова, 10, у м. Фастів Київської області в одному з під’їздів, попередньо, на четвертому поверсі п’ятиповерхового десятипід’їздного житлового будинку (70 квартир, зареєстровано 166 мешканців) стався вибух (ймовірно побутового газу) без послідуючого горіння. Вибухом зруйновано конструктивні елементи квартир одного під’їзду з третього до п’ятого поверхів.

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