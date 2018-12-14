Из под завалов в Фастове извлечены тела двух погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Спасатели сообщили, что из под завалов жилого дома в городе Фастов Киевской области извлечены тела двух погибших, сама поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В 21:45 из-под завалов достали 2 тела мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасателями ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже здания”, — указано в сообщении спасателей, по состоянию на последнее обновление в 22:00.
Возле дома развернуто 2 пункта обогрева для питания и предоставления и психологической помощи пострадавшим.
На базе Фастовского МВК развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и городской комиссии по ТЭБ и ЧС. На базе Штаба организована работа круглосуточной горячей линии для пострадавшего населения (тел.
Напоминаем, 14 декабря в 9:20 по ул. Садовая, 10, в г. Фастов Киевской области в одном из подъездов, предварительно, на четвертом этаже пятиэтажного десятипидьиздного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв (вероятно бытового газа) без последующего горения. Взрывом разрушено конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего до пятого этажей.