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З ночі на вулицях Києва працює 367 снігоприбиральних машин – КМДА

З ночі на вулицях Києва працює 367 снігоприбиральних машин – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. З ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" працюють на вулично-дорожній мережі, щоб не допустити ускладнень на дорогах столиці та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Вночі, щоб не допустити утворення слизькості та снігових накатів, автодорівці приступили до обробки посипальними матеріалами доріг та вулиць столиці. Першочергово обробка була проведена на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах, а також магістральних вулицях та вулицях, якими курсує громадський транспорт.

Для обробки та очищення від снігу тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації "Київавтодор", задіяно трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням, новітня техніка європейського виробництва Bucher та 32 бригади з ручного прибирання.

Зранку дорожники продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема тривають роботи з очищення від снігу вулиць місцевого значення та підходів до підходів до пішохідних переходів.

Фахівці комунальної корпорації "Київавтодор" уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів, щоб забезпечити для водіїв та пішоходів безпечні умови пересування столицею.

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