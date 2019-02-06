З ночі на вулицях Києва працює 367 снігоприбиральних машин – КМДА

КИЇВ. 6 лютого. УНН. З ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" працюють на вулично-дорожній мережі, щоб не допустити ускладнень на дорогах столиці та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.