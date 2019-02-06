С ночи на улицах Киева работает 367 снегоуборочных машин - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С ночи 367 единиц спецтехники и 32 бригады с ручной уборки предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают на улично-дорожной сети, чтобы не допустить осложнений на дорогах столицы и обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Ночью, чтобы не допустить образования скользкости и снежных накатов, автодоровцы приступили к обработке посыпочными материалами дорог и улиц столицы. Первоначально обработка была проведена на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт.
Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта, обслуживающих предприятия корпорации "Киевавтодор", задействовано тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, новейшая техника европейского производства Bucher и 32 бригады с ручной уборки.
Утром дорожники продолжают работу в усиленном режиме, в частности продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к подходам к пешеходным переходам.
Специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры, чтобы обеспечить для водителей и пешеходов безопасные условия передвижения по столице.