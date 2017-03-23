З найвідомішого хмарочосу Лондона через задимлення евакуювали людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З хмарочосу в Лондоні, що відомий під прізвиськом “Огірок”, евакуювали людей. Наразі під будівлею знаходяться пожежні машини. Про це повідомляє Express, передає УНН.
“Нам подзвонили о 8 годині 36 хвилин (10:36 за Києвом). Будівлю було евакуйовано, але ми все ще з’ясовуємо причину”, — зазначив представник пожежників.
На місце виїхали 4 пожежних бригади.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту 22 березня загинуло 4 людини, прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.
Сім арештів провели у зв’язку з терактом біля британського парламенту.