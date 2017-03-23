З найвідомішого хмарочосу Лондона через задимлення евакуювали людей

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З хмарочосу в Лондоні, що відомий під прізвиськом “Огірок”, евакуювали людей. Наразі під будівлею знаходяться пожежні машини. Про це повідомляє Express, передає УНН.

“Нам подзвонили о 8 годині 36 хвилин (10:36 за Києвом). Будівлю було евакуйовано, але ми все ще з’ясовуємо причину”, — зазначив представник пожежників.

На місце виїхали 4 пожежних бригади.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту 22 березня загинуло 4 людини, прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.

Сім арештів провели у зв’язку з терактом біля британського парламенту.

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