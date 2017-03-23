С самого известного небоскреба Лондона из-за задымления эвакуировали людей

"Нам позвонили в 8 часов 36 минут (10:36 по Киеву). Здание было эвакуировано, но мы все еще выясняем причину", - отметил представитель пожарных.

На место выехали 4 пожарных бригады.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента погибло 4 человека, премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку у парламента террористическим актом.

Семь арестов провели в связи с терактом у британского парламента.