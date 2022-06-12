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З Луганщини евакуювали 30 осіб, з них три дитини

З Луганщини евакуювали 30 осіб, з них три дитини

Київ • УНН

 • 109366 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. З Луганщини 11 червня евакуювали 30 осіб, у тому числі - трьох дітей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити мешканців області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищам дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає. Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами „російського звільнення від життя“. Кожна евакуація — ризик, але поки буде можливість — будемо вивозити. Головне, щоб люди самі хотіли врятуватися”, — написав Гайдай у Telegram.

Голова ОВА також додав, що із Сєвєродонецька евакуації немає, можливість підвозити харчі та ліки теж відсутня.

“Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені”, — зазначив він.

Нагадаємо

З Луганщини 8 червня евакуйовано 40 людей.

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