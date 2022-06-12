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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 94915 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Луганщины эвакуировали 30 человек, из них три ребенка

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Из Луганщины 11 июня эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“ГСЧСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Увещевания по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше. Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами „русского освобождения от жизни“. Каждая эвакуация — риск, но пока будет возможность — будем вывозиться. Главное, чтобы люди сами хотели спастись”, — написал Гайдай в Telegram.

Глава ОВА также добавил, что из Северодонецка эвакуации нет, возможность подвозить продукты и лекарства тоже отсутствует.

“Лисичанск сильно обстреливается, однако гуманитарные грузы в город завезены”, — отметил он.

Напомним

Из Луганщины 8 июня эвакуировано 40 человек.

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