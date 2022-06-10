З Лисичанська евакуювали ще 23 мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. З Лисичанська вивезли в безпеку 23 мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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“Англієць-волонтер Філіпп із Сєвєродонецька вкотре зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце. Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування — переключилися на Лисичанськ”, — зазначив він.
Гайдай наголосив, що сьогодні 23 людини з Лисичанська, зокрема там перебувало двоє сєвєродончан, вже ночують в безпеці.
“Потроху рухаємося... Обирайте життя!”, — додав голова ОВА.
Нагадаємо
З Лисичанська евакуювали 14 дорослих та три дитини, з них одне немовля.