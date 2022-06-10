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З Лисичанська евакуювали ще 23 мешканців

З Лисичанська евакуювали ще 23 мешканців

Київ • УНН

 • 101383 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. З Лисичанська вивезли в безпеку 23 мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“Англієць-волонтер Філіпп із Сєвєродонецька вкотре зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце. Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування — переключилися на Лисичанськ”, — зазначив він.

Гайдай наголосив, що сьогодні 23 людини з Лисичанська, зокрема там перебувало двоє сєвєродончан, вже ночують в безпеці.

“Потроху рухаємося... Обирайте життя!”, — додав голова ОВА.

Нагадаємо

З Лисичанська евакуювали 14 дорослих та три дитини, з них одне немовля.

Українські Національні Новини

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