З липня 2020 року окупанти більше 700 разів перешкоджали патрулям СММ ОБСЄ - Арестович

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"Представники ОБСЄ сказали, що їх насамперед цікавлять перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, які влаштовують російські збройні формування та окупаційні "адміністрації", — повідомив Арестович.

Питання порушувалося під час засідання Тристоронньої контактної групи. Статистику надав представник СММ ОБСЄ.

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"Починаючи з липня 2020 року, з моменту укладання додаткових заходів щодо припинення вогню, було майже 800 випадків перешкоджання патрулям СММ ОБСЄ. З них лише 70 — з українського боку, 5 — у "сірій зоні" та інше все — російськими формуваннями. Мало того, вони ж нещодавно брали у заручники та блокували представників СММ ОБСЄ у Горлівці та Донецьку.

Це фактичне захоплення озброєними людьми, обмеження їх пересування — це методи міжнародного тероризму", — зазначив Арестович.

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