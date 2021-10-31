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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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З липня 2020 року окупанти більше 700 разів перешкоджали патрулям СММ ОБСЄ - Арестович

Київ • УНН

 • 13194 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив речник української делегації у ТКГ, представник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє УНН

З липня 2020 року окупанти більше 700 разів перешкоджали патрулям СММ ОБСЄ - Арестович

Цитата

"Представники ОБСЄ сказали, що їх насамперед цікавлять перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, які влаштовують російські збройні формування та окупаційні "адміністрації", — повідомив Арестович.

Питання порушувалося під час засідання Тристоронньої контактної групи. Статистику надав представник СММ ОБСЄ.

Цитата

"Починаючи з липня 2020 року, з моменту укладання додаткових заходів щодо припинення вогню, було майже 800 випадків перешкоджання патрулям СММ ОБСЄ. З них лише 70 — з українського боку, 5 — у "сірій зоні" та інше все — російськими формуваннями. Мало того, вони ж нещодавно брали у заручники та блокували представників СММ ОБСЄ у Горлівці та Донецьку.

Це фактичне захоплення озброєними людьми, обмеження їх пересування — це методи міжнародного тероризму", — зазначив Арестович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Співали пісні та дивилися фільми: місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку окупантами

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