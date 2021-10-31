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С июля 2020 года оккупанты более 700 раз препятствовали патрулям СММ ОБСЕ – Арестович

Киев • УНН

 • 13194 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования препятствуют работе специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель украинской делегации в ТКГ, представитель Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает УНН .

С июля 2020 года оккупанты более 700 раз препятствовали патрулям СММ ОБСЕ – Арестович

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"Представители ОБСЕ сказали, что их, в первую очередь, интересуют препятствование работе СММ ОБСЕ, которые устраивают российские вооруженные формирования и оккупационные "администрации", — сообщил Арестович.

Вопрос поднимался во время заседания Трехсторонней контактной группы. Статистику предоставил представитель СММ ОБСЕ.

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"Начиная с июля 2020 года, с момента заключения дополнительных мер по прекращению огня, было почти 800 случаев препятствования патрулям СММ ОБСЕ. Из них только 70 - с украинской стороны, 5 - в "серой зоне" и другое все - российскими формированиями. Мало того , они недавно брали в заложники и блокировали представителей СММ ОБСЕ в Горловке и Донецке.

Это фактический захват вооруженными людьми, ограничение их передвижения - это методы международного терроризма", - отметил Арестович.

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