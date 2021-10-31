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Поліція вже отримала понад 200 повідомлень про порушення під час виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці взяли під свою охорону майже 1270 виборчих дільниць. Тим часом поліція розглядає понад 200 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. За частиною цих повідомлень інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив під час відомчої відеоселекторної наради, повідомляє УНН з посиланням на пвідомлення пресслужби Національної поліції.

Поліція вже отримала понад 200 повідомлень про порушення під час виборів

Деталі

За словами Олександра Фацевича, поліція взяла під охорону всі дільничні комісії, утворені на території держави для проведення сьогоднішніх виборів. Нагадаємо, що в Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та 197. Крім того, жителі Харкова обирають міського голову, а мешканці 21 регіону держави беруть участь у проміжних та повторних виборах депутатів місцевих рад, позачергових виборах сільських, селищних та міських голів.

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“У нас на сьогодні 1211 дільничних виборчих комісій взято під охорону. Дві окружні виборчі комісії та 56 територіальних виборчих комісій також взято під охорону”, — повідомив заступник глави Нацполіції.

Олександр Фацевич також наголосив на важливості інформування Ситуаційного центру Нацполіції про всі факти невідкриття виборчих дільниць, а також про причини цих фактів.

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“Якщо дільниці не відкриваються вчасно — інформація з ваших ситуаційних центрів надходить на Ситуаційний центр Національної поліції: причини, ваша оцінка цієї ситуації і реагування. Я хочу бачити реагування на кожне повідомлення”, — наголосив Олександр Фацевич.

Станом на 08.15 не розпочали роботу дві дільничні комісії. На Львівщині госпіталізували голову ДВК, у Харкові захворіли два члени виборчої комісії.

Усього від початку виборчої кампанії до територіальних підрозділів поліції надійшло 208 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства: у Херсонській області — 58, Черкаській — 59, у Харківській — 41, в інших регіонах — 50 повідомлень.

За цими повідомленнями поліція Херсонщини до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесла відомості щодо відкриття 8 кримінальних проваджень, складено 16 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. Поліція Черкащини внесла до ЄРДР відомості про 7 кримінальних проваджень, поліцейські склали 10 протоколів про адмінправопорушення. У Харкові поліція внесла до ЄРДР інформацію про 4 кримінальні провадження адмінпротоколи не складалися. Щодо перебігу виборчого процесу на території решти де регіонів, де сьогодні відбуваються вибори, поліцейські внесли до ЄРДР відомості про відкриття 13 кримінальних проваджень та склали 5 протоколів.

Нагадаємо, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що “день тиші” в Україні минув без серйозних правопорушень.

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