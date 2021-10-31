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Полиция уже получила более 200 сообщений о нарушениях во время выборов

Киев • УНН

 • 19963 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители взяли под свою охрану около 1270 избирательных участков. Между тем, полиция рассматривает более 200 сообщений, связанных с избирательным процессом. По части этих сообщений информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Об этом заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил во время ведомственного видеоселекторного совещания, сообщает УНН со ссылкой на уведомление пресс-службы Национальной полиции.

Полиция уже получила более 200 сообщений о нарушениях во время выборов

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По словам Александра Фацевича, полиция взяла под охрану все участковые комиссии, созданные на территории государства для проведения сегодняшних выборов. Напомним, что в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и 197. Кроме того, жители Харькова избирают мэра, а жители 21 региона государства принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных выборах сельских, поселковых и городских голов.

Цитата

“У нас на сегодняшний день 1211 участковых избирательных комиссий взято под охрану. Две окружные избирательные комиссии и 56 территориальных избирательных комиссий также взяты под охрану”, — сообщил заместитель главы Нацполиции.

Александр Фацевич также отметил важность информирования Ситуационного центра Нацполиции обо всех фактах неоткрытия избирательных участков, а также о причинах этих фактов.

Цитата

“Если участки не открываются вовремя, информация из ваших ситуационных центров поступает на Ситуационный центр Национальной полиции: причины, ваша оценка этой ситуации и реагирование. Я хочу видеть реагирование на каждое сообщение”, — подчеркнул Александр Фацевич.

По состоянию на 08.15 не приступили к работе две участковые комиссии. Во Львовской области госпитализировали председателя УИК, в Харькове заболели два члена избирательной комиссии.

Всего с начала избирательной кампании в территориальные подразделения полиции поступило 208 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства: в Херсонской области — 58, Черкасской — 59, в Харьковской — 41, в других регионах — 50 сообщений.

По этим сообщениям полиция Херсонщины в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесла сведения об открытии 8 уголовных производств, составлено 16 протоколов о совершении административных правонарушений. Полиция Черкаской области внесла в ЕРДР сведения о 7 уголовных производствах, полицейские составили 10 протоколов об админправонарушениях. В Харькове полиция внесла в ЕРДР информацию о 4 уголовных производствах админпротоколы не составлялись. Относительно хода избирательного процесса на территории остальных регионов, где сегодня проходят выборы, полицейские внесли в ЕРДР сведения об открытии 13 уголовных производств и составили 5 протоколов.

Напомним, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что “день тишины” в Украине прошел без серьезных правонарушений.

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