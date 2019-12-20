З Карпат до Києва вивезуть 150 тонн снігу для облаштування гірки для лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З Карпат до Києва вивезуть 150 тонн снігу для облаштування гірки для сноубордистів та лижників. Про це повідомив голова Шевченківської райдержадміністрації Києва Олег Гаряга на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
«…. цьогоріч зима нас не балує снігом тож із Карпат 5-ма вантажівками у кожній везуть по 30 тонн снігу під тентом зі спеціальним температурним режимом (за кошти спонсорів заходу). У разі потреби будуть залучені додаткові заходи для підтримки належного рівня снігового покрову», - написав Гаряга.
За його словами, сніг використають для трампліна висотою у 5-поверховий будинок , який встановлюють у центрі Києва біля арки Дружби народів.
«Так, 15-метрові гірки, 150 тонн снігу та змагання серед професійних лижників і сноубордистів!Завтра відкриваємо найбільшу у Європі снігову гірку Snow Fest!!!На трамплінах висотою у п‘ятиповерховий будинок будуть змагатися професійні лижники і сноубордисти із 7 країн. Локація буде відкрита з 11:00 до 23:00. Обидва дні змагання стартують о 13:00», - зазначив Гаряга.
Також, Гаряга додав, що проект реалізовується в рамках «Громадського бюджету» та вхід безкоштовний.
Нагадаємо, збірна України стала призером домашнього ЧС з хокею серед 20-річних.