З білорусі виведена вся авіація пкс рф, у країні залишилося близько 2100 російських військових - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. З білорусі виведено всю авіацію пкс рф і залишилося близько 2100 військових зс рф. Таким чином, авіаційне угруповання регіонального угруповання військ білорусі та росії (РУВ) перестало існувати та виведено майже весь контингент РУВ, повідомила в п'ятницю моніторингова група "Беларускі Гаюн", пише УНН.
Деталі
"За даними «Беларускі Гаюн», однією з головних подій серпня можна називати виведення всього авіаційного угруповання вкс рф, яке входило до складу РУВ. Це сталося ще 5 серпня", - ідеться в повідомленні.
Як зазначено, з аеродрому «Мачулищі» на аеродром «Сєща» (Брянська обл.) вилетіло 11 вертольотів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) пкс рф; з аеродрому «Барановичі» в рф вилетіли 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ пкс рф.
"Більша частина з вертольотів і літаків, які вилетіли, перебувала в білорусі з початку січня 2023 року, і, отже, авіаційний компонент РУВ у білорусі перестав існувати. На 1 вересня в білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 пкс рф, який прилетів у «Мачулищі» 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром «Ліда»", - сказано в повідомленні.
Також, за даними «Беларускі Гаюн», у липні-серпні відбулося значне зменшення чисельності російських військових, які перебувають у білорусі.
"Було ліквідовано польові табори вс рф на полігонах: «Обуз-Лесновський», «Лепельський» та «Осиповицький», а військові, що там перебували та були у складі РУВ, відбули до рф і це була не ротація", - ідеться в повідомленні.
Проте, за даними моніторингової групи, у білорусі ще продовжують перебувати військові зс рф, ось де саме:
-
- Аеродроми «Мозир» («Боков») і «Зябрівка» — до 600 осіб.
-
- Радіотехнічний вузол «Барановичі» і 43-й вузол зв'язку «Вілейка» — до 1 450 осіб.
-
- Військові, які прибули на навчання ОДКБ — мін. 100 осіб.
-
"Отже, станом на 1 вересня «Беларускі Гаюн» оцінює кількість російських військових, які перебувають у білорусі, у близько 2100 осіб, а зі складу РУВ — 0", - зазначили в моніторинговій групі.
Нагадаємо
29 серпня повідомлялося, що російські військові зс рф прибули до білоруського міста брест для участі в навчаннях організації договору про колективну безпеку “взаємодія-2023”.