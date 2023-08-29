В беларусь прибывают новые российские подразделения: что известно

Детали

По информации "Беларускі Гаюн", сегодня в брест прибыл очередной эшелон с российскими военнослужащими для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ «взаимодействие-2023», которые пройдут с 1 по 6 сентября.

Помимо «взаимодействия-2023», в беларуси в это же время пройдут ещё четыре учения:



«поиск-2023» с силами разведки;



«эшелон-2023» с силами материально-технического обеспечения войск;



«барьер-2023» с совместным формированием рхбз и медицинского обеспечения;



«скала-2023» с подразделениями мчс.



Дополнение

Согласно данным «Беларускі Гаюн» это уже второй эшелон росийских военных, который прибыл для участия в учениях ОДКБ. Первый прибыл вечером 18 августа.

Напомним

Ранее сообщалось, что ситуация на границе с беларусью контролируемая, российский наземный компонент выведен с белорусской территории. Однако, враг может использовать совместные учения организации договора о коллективной безопасности (россия, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), как легитимация наращивания военного присутствия.

Крім того, найближчими днями будуть укладатись великі контракти на перші партії українських FPV – дронів, які вже почали виробляти масово. «Якщо раніше виробляли по 100 – 150, до 1000 дронів на місяць, то сьогодні ця цифра буде близько 10-15 тис на місяць FPV – дронів», - каже голова Держспецзв’язку.

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