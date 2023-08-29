В беларусь прибывают новые российские подразделения: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. российские военные вс рф прибыли в беларуский город брест для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности “взаимодействие-2023”, сообщает “Беларускі Гаюн”, передает УНН.
Детали
По информации "Беларускі Гаюн", сегодня в брест прибыл очередной эшелон с российскими военнослужащими для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ «взаимодействие-2023», которые пройдут с 1 по 6 сентября.
Помимо «взаимодействия-2023», в беларуси в это же время пройдут ещё четыре учения:
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- «поиск-2023» с силами разведки;
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- «эшелон-2023» с силами материально-технического обеспечения войск;
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- «барьер-2023» с совместным формированием рхбз и медицинского обеспечения;
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- «скала-2023» с подразделениями мчс.
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Дополнение
Согласно данным «Беларускі Гаюн» это уже второй эшелон росийских военных, который прибыл для участия в учениях ОДКБ. Первый прибыл вечером 18 августа.
Напомним
Ранее сообщалось, что ситуация на границе с беларусью контролируемая, российский наземный компонент выведен с белорусской территории. Однако, враг может использовать совместные учения организации договора о коллективной безопасности (россия, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), как легитимация наращивания военного присутствия.
Крім того, найближчими днями будуть укладатись великі контракти на перші партії українських FPV – дронів, які вже почали виробляти масово. «Якщо раніше виробляли по 100 – 150, до 1000 дронів на місяць, то сьогодні ця цифра буде близько 10-15 тис на місяць FPV – дронів», - каже голова Держспецзв’язку.
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