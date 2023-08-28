Резников верит, что до конца года Украина выйдет на массовое производство дронов

Детали

«Осенью прошлого года мы упростили постановлением 345 возможность ввода в эксплуатацию и допуска для поставки вооружения. Если все правильно движется от производителя, прошло испытания, военные сказали ок, то это занимает от трех недель до месяца», - сказал Резников.

Он напомнил, что правительство приняло дополнительные постановления по упрощению ввоза комплектующих для производства дронов и допуску получения прибыли производителями дронов до 25%.

Цитата

«Это запустило программу… Я думаю на осень мы получим результат по этому бустеру – массовому производству дронов украинскими производителями. Сегодня около 30 экземпляров различных производителей дронов уже допущены к эксплуатации. Из них 10 – это маленькие ударные дроны. То, что мы имеем теперь, это вопрос не качества, а количества. Я верю, что это количество будет расти критически до конца года. В хорошем смысле критически будет увеличиваться», - рассказал Резников.

Добавим

Министр также анонсировал изменение постановления №345 для того, чтобы упростить эксплуатацию не только готовых изделий, но и элементов конструкции, на что сейчас надо два года.

«Поэтому сейчас мы это направили на согласование. Условно, завтра это будет проголосовано. Это позволит отдельно украинским производителям делать ствол для пушки, танка. Отдельно делать двигатель. И это тоже дает бустер для наших производителей, которые, например, уже делают комплектующие части для М109, для других образцов западной техники», - отметил Резников.

Дополнение

В рамках проекта “Армия дронов” на вооружение украинской армии поступили 40 моделей украинских беспилотников.

Правительство выделило 40 миллиардов на производство украинских беспилотников в 2023 году.