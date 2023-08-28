Резніков вірить, що до кінця року Україна вийде на масове виробництво дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков висловив віру в те, що Україна до кінця року вийде на масове виробництво дронів. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.
Деталі
«Восени минулого року ми спростили постановою 345 можливість введення в експлуатацію та допуску для постачання озброєння. Якщо все правильно рухається від виробника, пройшло випробування, військові сказали ок, то це займає від трьох тижнів до місяця», - сказав Резніков.
Він нагадав, що уряд ухвалив додаткові постанови щодо спрощення ввезення комплектуючих для виробництва дронів та допуску отримання прибутку виробниками дронів до 25%.
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«Це запустило програму… Я думаю на осінь ми отримаємо результат по цьому бустеру – масовому виробництву дронів українськими виробниками. Сьогодні близько 30 примірників різних виробників дронів вже допущені до експлуатації. З них 10 – це маленькі ударні дрони. Те, що ми маємо тепер, це питання не якості, а кількості. Я вірю, що ця кількість буде зростати критично до кінця року. В хорошому сенсі критично буде збільшуватися», - розповів Резніков.
Додамо
Міністр також анонсував зміну постанови №345 для того, щоб спростити експлуатацію не лише готових виробів, а й елементів конструкції, на що зараз треба два роки.
«Тому зараз ми це направили на погодження. Умовно, завтра це буде проголосовано. Це дозволить окремо українським виробникам робити ствол для гармати, танка. Окремо робити двигун. І це теж дає бустер для наших виробників, які, наприклад, вже роблять комплектуючі частини для М109, для інших зразків західної техніки», - зазначив Резніков.
Доповнення
У межах проєкту “Армія дронів” на озброєння української армії надійшли 40 моделей українських безпілотників.
Уряд виділив 40 мільярдів на виробництво українських безпілотників у 2023 році.