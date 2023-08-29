До білорусі прибувають нові російські підрозділи: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. російські військові вс рф прибули до білоруського міста брест для участі в навчаннях організації договору про колективну безпеку “взаємодія-2023”, повідомляє “Беларускі Гаюн”, передає УНН.
Деталі
За інформацією "Беларускі Гаюн", сьогодні до бресту прибув черговий ешелон із російськими військовослужбовцями для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2023», які відбудуться з 1 по 6 вересня.
Крім «взаємодії-2023», у білорусі в цей же час пройдуть ще чотири навчання:
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- «пошук-2023» із силами розвідки;
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- «ешелон-2023» із силами матеріально-технічного забезпечення військ;
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- ««бар'єр-2023» зі спільним формуванням рхбз і медичного забезпечення;
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- «скала-2023» з підрозділами мнс.
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Доповнення
Згідно з даними «Беларускі Гаюн» це вже другий ешелон російських військових, який прибув для участі в навчаннях ОДКБ. Перший прибув увечері 18 серпня.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, російський наземний компонент виведено з білоруської території. Однак, ворог може використати спільні навчання Організації Договору про колективну безпеку (росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан), як легітимацію нарощування військової присутності.
Крім того, найближчими днями будуть укладатися великі контракти на перші партії українських FPV – дронів, які вже почали виробляти масово. «Якщо раніше виробляли по 100 – 150, до 1000 дронів на місяць, то сьогодні ця цифра буде близько 10-15 тис. на місяць FPV – дронів», - каже голова Держспецзв'язку’.
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