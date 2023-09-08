Из беларуси выведена вся авиация вкс рф, в стране осталось около 2100 российских военных - мониторинг

Детали

"По данным «Беларускі Гаюн», одним из главных событий августа можно называть вывод всей авиационной группировки вкс рф, которая входила в состав РГВ. Это произошло ещё 5 августа", - говорится в сообщении.

Как указано, с аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Сеща» (Брянская обл.) улетели 11 вертолетов (4 ед. Ми-8 и 7 ед. Ми-24) вкс рф; с аэродрома «Барановичи» в рф улетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ вкс рф.

"Большая часть из улетевших вертолетов и самолетов находилась в беларуси с начала января 2023 года и таким образом, авиационный компонент РГВ в беларуси перестал существовать. На 1 сентября в беларуси оставался только один штурмовик Су-25 вкс рф, который прилетел в «Мачулищи» 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром «Лида»", - сказано в сообщении.

Также, по данным «Беларускі Гаюн», в июле-августе произошло значительное уменьшение численности российских военных, находящихся в беларуси.

"Были ликвидированы полевые лагеря вс рф на полигонах: «Обуз-Лесновский», «Лепельский» и «Осиповичский», а военные, которые там находились и были в составе РГВ, убыли в рф и это была не ротация", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по данным мониторинговой группы, в беларуси ещё продолжают находиться военные вс рф, вот где именно:



Аэродромы «Мозырь» («Боков») и «Зябровка» — до 600 человек.



Радиотехнический узел «Барановичи» и 43-й узел связи «Вилейка» — до 1 450 человек.



Военные, прибывшие на учения ОДКБ — мин. 100 человек.



"Итого, по состоянию на 1 сентября «Беларускі Гаюн» оценивает количество российских военных, находящихся в Беларуси в около 2100 человек, а из состава РГВ — 0", - указали в мониторинговой группе.

Напомним

29 августа сообщалось, что российские военные вс рф прибыли в беларуский город брест для участия в учениях организации договора о коллективной безопасности “взаимодействие-2023”.