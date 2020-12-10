З антитілами до COVID-19 можна не обмежувати себе в подорожах або візити до родичів на новорічні свята - лікар

"Звичайно, якщо у людини є антитіла класу IgM, IgG, тоді це означає, що у людини є імунітет. Вона уже зустрілася з цим вірусом, тобто захист є", - підкреслив лікар.

Наявність імунітету захищає від повторного інфікування. Крім того, людина не може бути в такому випадку носієм або джерелом хвороби. Тому, за словами лікаря, ІФА-тест на антитіла варто здати всім, хто планує подорожі, щоб переконатися, що у нього виробилися антитіла.

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"Якщо людина перехворіла і не знає, що хворіла, тоді обов'язково треба здати тест методом ІФА на антитіла. Бо чим вони хворіли і чи хворіли - невідомо, вірусів дуже багато навколо. Потрібно піти і зробити тест на антитіла, який зараз доступний, не дорогий, щоб не хвилюватися ні за себе, ні за своїх близьких", - рекомендує медик.

Роханський також нагадує, що не варто нехтувати захисними засобами, адже крім COVID-19 існує безліч інших інфекційних хвороб.