З антитілами до COVID-19 можна не обмежувати себе в подорожах або візити до родичів на новорічні свята - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Нові дослідження доводять: якщо людина перехворіла COVID-19, то у неї виробляється стійкий і тривалий імунітет. Тому досить зробити ІФА-тест, щоб дізнатися титри своїх антитіл - і бути спокійним: у людини є тимчасовий захист від повторного інфікування. Про це УНН розповів лікар Андрій Роханський.
"Звичайно, якщо у людини є антитіла класу IgM, IgG, тоді це означає, що у людини є імунітет. Вона уже зустрілася з цим вірусом, тобто захист є", - підкреслив лікар.
Наявність імунітету захищає від повторного інфікування. Крім того, людина не може бути в такому випадку носієм або джерелом хвороби. Тому, за словами лікаря, ІФА-тест на антитіла варто здати всім, хто планує подорожі, щоб переконатися, що у нього виробилися антитіла.
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"Якщо людина перехворіла і не знає, що хворіла, тоді обов'язково треба здати тест методом ІФА на антитіла. Бо чим вони хворіли і чи хворіли - невідомо, вірусів дуже багато навколо. Потрібно піти і зробити тест на антитіла, який зараз доступний, не дорогий, щоб не хвилюватися ні за себе, ні за своїх близьких", - рекомендує медик.
Роханський також нагадує, що не варто нехтувати захисними засобами, адже крім COVID-19 існує безліч інших інфекційних хвороб.