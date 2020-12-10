С антителами к COVID-19 можно не ограничивать себя в путешествиях или визитах к родственникам на новогодние праздники - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Новые исследования доказывают: если человек переболел COVID-19, то у него вырабатывается стойкий и длительный иммунитет. Поэтому достаточно сделать ИФА-тест, чтобы узнать титры своих антител - и быть спокойным: у человека есть временная защита от повторного инфицирования. Об этом УНН рассказал врач Андрей Роханский.
"Конечно, если у человека есть антитела класса IgM, IgG, тогда это означает, что у человека есть иммунитет. Он уже встретился с этим вирусом, то есть защита есть", - подчеркнул врач.
Наличие иммунитета защищает от повторного инфицирования. Кроме того, человек не может быть в таком случае носителем или источником болезни. Поэтому, по словам врача, ИФА-тест на антитела стоит сдать всем, кто планирует путешествия, чтобы убедиться, что у него выработались антитела.
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"Если человек переболел и не знает, что болел, тогда обязательно надо сдать тест методом ИФА на антитела. Потому что чем они болели и болели ли - неизвестно, вирусов очень много вокруг. Нужно пойти и сделать тест на антитела, который сейчас доступен, не дорогой, чтобы не волноваться ни за себя, ни своих близких", - рекомендует медик.
Роханский также напоминает, что не стоит пренебрегать защитными средствами, ведь кроме COVID-19 существует множество других инфекционных болезней.