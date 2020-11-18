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Иммунитет к коронавирусу может длиться годами: новые исследования

Иммунитет к коронавирусу может длиться годами: новые исследования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Согласно новым опубликованным исследованиям иммунитет к коронавирусуа может длиться годами. Образцы крови переболевших пациентов свидетельствуют о мощном, длительном иммунном ответе, пишет The New York Times, сообщает УНН.

Через восемь месяцев после заражения большинство людей, которые выздоровели, все еще имеют достаточно иммунных клеток, чтобы предотвратить коронавирусное заболевание, свидетельствуют новые данные. Такой медленный темп сокращения свидетельствует о том, что эти клетки могут сохраняться в организме еще очень долго.

В материале отмечается, что на сегодня это наиболее комплексное и долгосрочное исследование иммунной памяти по коронавирусу среди опубликованных.

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"Такое количество памяти, вероятно, поможет подавляющему большинству людей перенести болезнь без госпитализации и избежать ее тяжелого течения на протяжении многих лет", - рассказал Шейн Кротти, вирусолог из Института иммунологии Ла-Хойя, который был соавтором нового исследования.

Выводы, скорее всего, станут облегчением для экспертов, озабоченных тем, что иммунитет к вирусу может быть недолгим и вакцины, возможно, придется вводить неоднократно, чтобы держать пандемию под контролем.

Такие выводы исследователей коррелируются с обнадеживающими доказательствами, полученными из других лабораторий. Так, исследователи из Вашингтонского университета ранее доказали, что после заражения коронавирусом орагнизма производит своеобразные клетки "памяти". И они сохраняются в организме минимум три месяца.

Отметим, что антитела к "ковиду" и, соответственно, иммунитет к вирусной болезни определяют с помощью ИФА-тестирования. Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел Коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения коронавируса.

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