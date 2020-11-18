Иммунитет к коронавирусу может длиться годами: новые исследования

Через восемь месяцев после заражения большинство людей, которые выздоровели, все еще имеют достаточно иммунных клеток, чтобы предотвратить коронавирусное заболевание, свидетельствуют новые данные. Такой медленный темп сокращения свидетельствует о том, что эти клетки могут сохраняться в организме еще очень долго.

В материале отмечается, что на сегодня это наиболее комплексное и долгосрочное исследование иммунной памяти по коронавирусу среди опубликованных.

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"Такое количество памяти, вероятно, поможет подавляющему большинству людей перенести болезнь без госпитализации и избежать ее тяжелого течения на протяжении многих лет", - рассказал Шейн Кротти, вирусолог из Института иммунологии Ла-Хойя, который был соавтором нового исследования.

Выводы, скорее всего, станут облегчением для экспертов, озабоченных тем, что иммунитет к вирусу может быть недолгим и вакцины, возможно, придется вводить неоднократно, чтобы держать пандемию под контролем.

Такие выводы исследователей коррелируются с обнадеживающими доказательствами, полученными из других лабораторий. Так, исследователи из Вашингтонского университета ранее доказали, что после заражения коронавирусом орагнизма производит своеобразные клетки "памяти". И они сохраняются в организме минимум три месяца.

Отметим, что антитела к "ковиду" и, соответственно, иммунитет к вирусной болезни определяют с помощью ИФА-тестирования. Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел Коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения коронавируса.