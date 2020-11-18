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Імунітет до коронавірусу може тривати роками: нові дослідження

Імунітет до коронавірусу може тривати роками: нові дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Згідно з новими опублікованими дослідженнями імунітет до коронавірусу може тривати роками. Зразки крові перехворілих пацієнтів свідчать про потужну, тривалу імунну відповідь, пише The New York Times, повідомляє УНН.

Через вісім місяців після зараження більшість людей, які одужали, все ще мають достатньо імунних клітин, щоб запобігти коронавірусному захворюванню, свідчать нові дані. Такий повільний темп скорочення свідчить про те, що ці клітини можуть зберігатися в організмі ще дуже довго.

У матеріалі зазначається, що на сьогодні це найбільш комплексне і довгострокове дослідження імунної пам’яті щодо коронавірусу серед опублікованих.

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“Така кількість пам’яті, ймовірно, допоможе переважній більшості людей перенести хворобу без госпіталізації та уникнути її важкого перебігу протягом багатьох років”, — розповів Шейн Кротті, вірусолог з Інституту імунології Ла-Хойя, який був співавтором нового дослідження.

Висновки, швидше за все, стануть полегшенням для експертів, стурбованих тим, що імунітет до вірусу може бути недовгим і що вакцини, можливо, доведеться вводити неодноразово, щоб тримати пандемію під контролем.

Такі висновки дослідників корелюються з обнадійливими доказами, отриманими з інших лабораторій. Так, дослідники з Вашингтонського університету раніше довели, що після зараження коронавірусом орагнізм виробляє своєрідні клітини “пам’яті”. І вони зберігаються в організмі щонайменше три місяці.

Зазначимо, що антитіла до "ковіду“і, відповідно, імунітет до вірусної хвороби визначають за допомогою ІФА-тестування. Якщо ІФА-тест показує наявність антитіл IgG, то це говорить про те, що людина вже перехворіла коронавірусною хворобою. Якщо виявлені антитіла IgM, то пацієнт поки все ще хворіє. А ось антитіла IgA виявляють на ранній стадії зараження коронавірусом.

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