Будь-яка ідея про перемовини з рф абсурдна – Кулеба

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Міністр зазначив, що теперішні дії росії роблять будь-яку ідею про перемовини абсурдною, адже таким чином кремлівський лідер намагається використати їх заради продовження агресії та терору. Тому їх поки зарано вести.

Він додав, що Сили оборони України і надалі будуть звільняти українські території, щоб “врятувати людей від тортур, страждань і жалюгідного існування”.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом перемовини тільки через приціл Сил оборони України.



