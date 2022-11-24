Будь-яка ідея про перемовини з рф абсурдна – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів виданню NHK, що поки рано вести перемовини з російською федерацією, адже агресор намагається їх використати для продовження терору. Про це інформує УНН.
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Міністр зазначив, що теперішні дії росії роблять будь-яку ідею про перемовини абсурдною, адже таким чином кремлівський лідер намагається використати їх заради продовження агресії та терору. Тому їх поки зарано вести.
Він додав, що Сили оборони України і надалі будуть звільняти українські території, щоб “врятувати людей від тортур, страждань і жалюгідного існування”.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом перемовини тільки через приціл Сил оборони України.