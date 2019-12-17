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Южаніна: чиновники мовчать про долю неприбуткових заводів "Укрспирту", які вони не зможуть продати

Київ • УНН

 • 7923 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Зовсім скоро українські чиновники пустять ДП "Укрспирт" з молотка. Держпідприємство розпродаватимуть поспіхом, за умов відсутності комплексного бачення подальшої долі неприбуткових спиртзаводів. Таку думку у коментарі УНН висловила народний депутат Ніна Южаніна.

"Я не бачу комплексної програми по приватизації ДП. Милованов (міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов - ред.) жодного разу не розповів, а що буде із тими збитковими заводами, які вони не зможуть продати. Що з ними буде? Вони перетворяться на металобрухт? Ніхто не пояснив, а документ схвалили, і він уже вступив у законну силу", - зауважила політик.

Нагадаємо, ЗУ про демонополізацію та продаж активів ДП “Укрспирт” вступив у законну силу 14 грудня цього року.

Нардепи схвалили закон поспіхом, із порушення регламенту роботи ВРУ та за відсутності фінансово-економічних розрахунків, про що двічі попереджувало Міністерство фінансів України.

Понад те, документ менше ніж за місяць пройшов перше і друге читання у ВР попри те, що анонсованого Мінекономіки плану щодо приватизації об'єктів держпідприємства й досі немає.

Через це, розраховувати на заплановані мільярди від приватизації спиртзаводів ДП "Укрспирт" не доводиться, кажуть фахівці галузі.

На переконання економічних експертів, під час реалізації президентського ЗУ конкуренція на алкогольному ринку України буде знищена, а на заміну державній монополії прийде приватна олігополія.

Українські Національні Новини

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