ЮНІСЕФ повідомив, скільки підлітків в Україні п’ють, курять та вживають наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українські підлітки мають багато можливостей для вживання алкоголю та все частіше занурюються у соціальні мережі. Про це стало відомо під час презентації звіту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), що уклали за результатами міжнародного опитування, що проводиться і в Україні раз на чотири роки, передає УНН.
"Цього року ми спостерігаємо хвилюючу тенденцію: зростає рівень доступу до алкоголю, збільшується рівень використання наркотиків та посилюється звикання до соціальних мереж", - зазначила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер.
Так, 64.3% опитуваних відповіли, що купити пиво чи вино, це взагалі для них не проблема. Приблизно таку ж тенденцію можна спостерігати серед слабоалкогольних напоїв – 60.7%. У той час, як міцні напої можуть дістати 28.6% підлітків.
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"І зважаючи на такі цифри ми бачимо, що кожний п’ятий підліток вживає алкоголь щотижня, і ці тенденції мають привертати ще більше уваги", - повідомила Сільвандер.
Цікавим також є той факт, що досвіт вживання алкоголю мають більше дівчат, ніж хлопців (відповідно 88.4% до 82.7%), а основною причиною вживання серед хлопців та дівчат є покращення настрою.
43.8% підлітків доступні сигарети. "Практично кожний другий не має з цим проблем", - зазначила глава правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва. Вона також звернула увагу на той факт, що щоденними курцями є майже 19%.
18% підлітків розповіли, що хоча б раз у житті вживали якусь наркотичну речовину. При цьому хлопців і дівчат серед них майже порівну. Серед чинників вживання психотропних засобів виділяють їхню відносну легко доступність:
12.3% підлітків можуть дістати марихуану;
7.1% - транквілізатори;
5.8% - амфетамін
5.7% - крек;
5.2% - екстазі;
Менше 5% підлітків можуть дістати метамфетаміни, кокаїн та метадон.
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Повідомляється, що за результатами дослідження є прямий зв'язок між вживанням наркотиків і азартними іграми (7% підлітків кажуть, що мають залежність від азартних ігор) та булінгом.
45% підлітків проводять у соцмережах чотири та більше годин щодня. Понад половина (55%) опитаних визнають, що проводять там забагато часу. Майже кожен четвертий підліток розповів, що в нього псується настрій, коли не можна провести час в соцмережах.
Проте спостерігається позитивна тенденція в боротьбі з булінгом. Порівняно з 2017 роком частка підлітків, які не стикалися з цькуванням за останні 2-3 місяці зросла з 38% до 57%.
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"Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ESPAD)" проводять в Україні кожні чотири роки, починаючи з 1995 року.
Цього року опитали 8,5 тис. підлітків віком 14-17 років у школах і у закладах профтехосвіти та закладів фахової передвищої освіти у містах і селах.
Зазначається, що опитування не проводилось в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей.
Підлітки анонімно заповнювали анкети з питаннями. При цьому вчителів і батьків поруч не було.
Нагадаємо, понад третину переселенців не планують повертатися додому із завершенням війни.