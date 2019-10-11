ЮНІСЕФ повідомив, скільки підлітків в Україні п’ють, курять та вживають наркотики

"Цього року ми спостерігаємо хвилюючу тенденцію: зростає рівень доступу до алкоголю, збільшується рівень використання наркотиків та посилюється звикання до соціальних мереж", - зазначила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер.

Так, 64.3% опитуваних відповіли, що купити пиво чи вино, це взагалі для них не проблема. Приблизно таку ж тенденцію можна спостерігати серед слабоалкогольних напоїв – 60.7%. У той час, як міцні напої можуть дістати 28.6% підлітків.

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"І зважаючи на такі цифри ми бачимо, що кожний п’ятий підліток вживає алкоголь щотижня, і ці тенденції мають привертати ще більше уваги", - повідомила Сільвандер.

Цікавим також є той факт, що досвіт вживання алкоголю мають більше дівчат, ніж хлопців (відповідно 88.4% до 82.7%), а основною причиною вживання серед хлопців та дівчат є покращення настрою.

43.8% підлітків доступні сигарети. "Практично кожний другий не має з цим проблем", - зазначила глава правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва. Вона також звернула увагу на той факт, що щоденними курцями є майже 19%.

18% підлітків розповіли, що хоча б раз у житті вживали якусь наркотичну речовину. При цьому хлопців і дівчат серед них майже порівну. Серед чинників вживання психотропних засобів виділяють їхню відносну легко доступність:

12.3% підлітків можуть дістати марихуану;

7.1% - транквілізатори;

5.8% - амфетамін

5.7% - крек;

5.2% - екстазі;

Менше 5% підлітків можуть дістати метамфетаміни, кокаїн та метадон.

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Повідомляється, що за результатами дослідження є прямий зв'язок між вживанням наркотиків і азартними іграми (7% підлітків кажуть, що мають залежність від азартних ігор) та булінгом.

45% підлітків проводять у соцмережах чотири та більше годин щодня. Понад половина (55%) опитаних визнають, що проводять там забагато часу. Майже кожен четвертий підліток розповів, що в нього псується настрій, коли не можна провести час в соцмережах.

Проте спостерігається позитивна тенденція в боротьбі з булінгом. Порівняно з 2017 роком частка підлітків, які не стикалися з цькуванням за останні 2-3 місяці зросла з 38% до 57%.

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"Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ESPAD)" проводять в Україні кожні чотири роки, починаючи з 1995 року.

Цього року опитали 8,5 тис. підлітків віком 14-17 років у школах і у закладах профтехосвіти та закладів фахової передвищої освіти у містах і селах.

Зазначається, що опитування не проводилось в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей.

Підлітки анонімно заповнювали анкети з питаннями. При цьому вчителів і батьків поруч не було.

Нагадаємо, понад третину переселенців не планують повертатися додому із завершенням війни.