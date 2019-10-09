Понад третину переселенців не планують повертатися додому із завершенням війни - опитування

"Більше третини ВПО висловили намір не повертатися на місця проживання навіть після закінчення конфлікту, і з вересня 2017 року цей показник зменшився на 10%. 22% респондентів повідомили про намір повернутися після закінчення конфлікту", - зазначила Локтєва.

При цьому вона уточнила, що серед тих, хто вже повернулись на місце проживання, 58% - це жінки, а середній вік членів домогосподарств, які повернулись на своє місце проживання становить майже 60 років. У той же час, частка економічно активного населення серед цієї групи складала 29%.

Довідка. Наведені дані були отримані в результаті дослідження, проведеного в квітні-червні 2019 року. Протягом цього періоду дві тисячі чотириста одну ВПО було опитано за допомогою методу особистого інтерв'ю в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно кількості зареєстрованих ВПО. Чотири тисячі сімдесят три (4 073) ВПО, зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Міністерством соціальної політики України, були опитані за допомогою методу телефонних інтерв'ю.

Тисяча двісті п’ятдесят п’ять (1 255) осіб, які перетинають лінію розмежування, були опитані за допомогою методу особистих інтерв'ю з особами, які перетинають лінію розмежування протягом травня 2019 року. Опитування було проведено в п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), що на даний момент функціонують у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, було проведено п’ять обговорень у фокус-групах в Тернополі та Ізюмі, з ключовими інформантами – у Сумах і Житомирі, та з ВПО, які повернулися на ТНКУ, – у Старобільську. Обговорення у фокус-групах охоплювали осіб, котрі проживають як у містах, так і в селах.

Нагадаємо, більшість жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), що перебувають під контролем проросійських сепаратистів, продовжують вважати ці території частиною України.