Более трети переселенцев не планируют возвращаться домой с завершением войны - опрос

"Более трети ВПЛ выразили намерение не возвращаться на места проживания даже после окончания конфликта, и с сентября 2017 года этот показатель уменьшился на 10%. 22% респондентов сообщили о намерении вернуться после окончания конфликта", - отметила Локтева.

При этом она уточнила, что среди тех, кто уже вернулись на место проживания, 58% - это женщины, а средний возраст членов домохозяйств, которые вернулись на свое место проживания составляет почти 60 лет. В то же время, доля экономически активного населения среди этой группы составляла 29%.

Справка. Приведенные данные были получены в результате исследования, проведенного в апреле-июне 2019 года. В течение этого периода две тысячи четыреста один ВПЛ было опрошено с помощью метода личного интервью в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурированная пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ. Четыре тысяча семьдесят три (4073) ВПЛ, зарегистрированные в Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц Министерством социальной политики Украины, были опрошены с помощью метода телефонных интервью.

Тысяча двести пятьдесят пять (1255) лиц, пересекающих линию разграничения, были опрошены с помощью метода личных интервью с лицами, пересекающими линию разграничения в течение мая 2019 года. Опрос был проведен в пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), которые на данный момент функционируют в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, было проведено пять обсуждений в фокус-группах в Тернополе и Изюме, с ключевыми информантами - в Сумах и Житомире, и с ВПЛ, которые вернулись на ВНКУ - в Старобельске. Обсуждение в фокус-группах охватывали лиц, проживающих как в городах, так и в селах.

Напомним, большинство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, продолжают считать эти территории частью Украины.