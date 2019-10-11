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ЮНИСЕФ сообщил, сколько подростков в Украине пьют, курят и употребляют наркотики

Киев • УНН

 • 23491 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинские подростки имеют много возможностей для употребления алкоголя и все чаще погружаются в социальные сети. Об этом стало известно во время презентации отчета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который оформили по результатам международного опроса, проводимого и в Украине раз в четыре года, передает УНН.

ЮНИСЕФ сообщил, сколько подростков в Украине пьют, курят и употребляют наркотики

"В этом году мы наблюдаем волнующую тенденцию: растет уровень доступа к алкоголю, увеличивается уровень использования наркотиков и усиливается привыкания к социальным сетям", - отметила глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер.

Так, 64.3% опрошенных ответили, что купить пиво или вино, это вообще для них не проблема. Примерно такую же тенденцию можно наблюдать среди слабоалкогольных напитков - 60.7%. В то время, как крепкие напитки могут получить 28.6% подростков.

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"И несмотря на такие цифры мы видим, что каждый пятый подросток употребляет алкоголь еженедельно, и эти тенденции имеют привлекать еще больше внимания", - сообщила Сильвандер.

Интересным также является тот факт, что опыт употребления алкоголя имеют больше девушек, чем юношей (соответственно 88.4% до 82.7%), а основной причиной употребления среди юношей и девушек является улучшение настроения.

43.8% подростков доступны сигареты. "Практически каждый второй не имеет с этим проблем", - отметила глава правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева. Она также обратила внимание на тот факт, что ежедневными курильщиками являются почти 19%.

18% подростков рассказали, что хотя бы раз в жизни употребляли какое-то наркотическое вещество. При этом ребят среди них почти поровну. Среди факторов употребления психотропных средств выделяют их относительную легко доступность:

12.3% подростков могут получить марихуану;
7.1% - транквилизаторы;
5.8% - амфетамин
5.7% - крэк;
5.2% - экстази;

Менее 5% подростков могут получить метамфетамины, кокаин и метадон.

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Сообщается, что по результатам исследования есть прямая связь между употреблением наркотиков и азартными играми (7% подростков говорят, что имеют зависимость от азартных игр) и буллинг.

45% подростков проводят в соцсетях четыре и более часов в день. Более половины (55%) опрошенных признают, что проводят там много времени. Почти каждый четвертый подросток рассказал, что у него портится настроение, когда нельзя провести время в соцсетях.

Однако наблюдается положительная тенденция в борьбе с буллинг. По сравнению с 2017 годом доля подростков, которые не сталкивались с травлей за последние 2-3 месяца выросла с 38% до 57%.

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"Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ (ESPAD)" проводят в Украине каждые четыре года, начиная с 1995 года.

В этом году опросили 8,5 тыс. Подростков в возрасте 14-17 лет в школах и в учреждениях профтехобразования и учреждений профессионального перед высшими образования в городах и селах.

Отмечается, что опрос не проводился в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Подростки анонимно заполняли анкеты с вопросами. При этом учителей и родителей рядом не было.

Напомним, более трети переселенцев не планируют возвращаться домой с завершением войны.

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