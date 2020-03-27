Юлдашев звернувся до ОАСК через скасування наказу про його призначення прокурором Києва

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. До Окружного адміністративного суду надійшов позов Сергія Юлдашева, в якому він просить зупинити дію наказу Генерального прокурора Ірини Венедіктової, яким скасовано наказ про його призначення прокурором міста Києва. Про це УНН повідомлє з посиланням на пресслужбу суду.

"Сергій Юлдашев просить суд зупинити дію наказу Генерального прокурора, датований 23 березня 2020 року, яким скасовано наказ про його призначення прокурором міста Києва. Відповідна заява про забезпечення позову надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Водночас, до суду надійшов і адміністративний позов, де позивач – Сергій Юлдашев, зокрема, просить ОАСК визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора, яким скасовано наказ в.о. Генерального прокурора Віктора Чумака, про його призначення прокурором міста Києва, як незаконний.

"Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Венедіктова звільнила Юлдашева з посади головного прокурора Києва.

Нагадаємо, Сергій Юлдашев був наказом Генерального прокурора поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого 2020.

Як повідомлялося, Юлдашева було звільнено згідно з законом про люстрацію.

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