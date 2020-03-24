Венедіктова звільнила Юлдашева з посади головного прокурора Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила з посади головного прокурора Києва Сергія Юлдашева. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець.
"Є відповідний наказ. Наразі обов’язки очільника столичної прокуратури виконує перший заступник Євген Стояновський", - розповіла Максимець.
Також в коментарях журналістам Сергій Юлдашев повідомив, що має намір оскаржувати це рішення.
Нагадаємо, Сергій Юлдашев був наказом Генерального прокурора поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого 2020.
Як повідомлялося, Юлдашева було звільнено згідно з законом про люстрацію.