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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108611 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119396 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106342 просмотра

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Венедиктова уволила Юлдашева с должности главного прокурора Киева

Венедиктова уволила Юлдашева с должности главного прокурора Киева

Киев  •  УНН

 • 19384 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила с должности главного прокурора Киева Сергея Юлдашева. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратры Надежда Максимец.

"Есть соответствующий приказ. В настоящее время обязанности главы столичной прокуратуры исполняет первый заместитель Евгений Стояновский", - рассказала Максимец.

Также в комментариях журналистам Сергей Юлдашев сообщил, что намерен обжаловать это решение.

Напомним, Сергей Юлдашев был приказом Генерального прокурора восстановлен в должности прокурора города Киева в соответствии решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Юлдашев был уволен согласно закону о люстрации.

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