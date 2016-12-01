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Ю.Тимошенко: допит В.Януковича як свідка – крок реабілітації і повернення його до політики

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що допит у суді Віктора Януковича як свідка, а не обвинуваченого — це крок для його повернення до реальної політики в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу політика.

Ю.Тимошенко: допит В.Януковича як свідка – крок реабілітації і повернення його до політики

“Допит Януковича у суді не як злочинця і обвинуваченого, а як свідка — це фактичне надання трибуни для його реабілітації і певний крок для повернення Януковича до реальної політики”, — заявила лідер “Батьківщини” Ю.Тимошенко у програмі “Велике інтерв’ю з Євгеном Кисельовим” на телеканалі “NewsOne”.

За її словами, в цьому контексті слід розглядати дії президента України Петра Порошенка як заздалегідь продумані, оскільки саме чинний президент П.Порошенко намагається у нинішніх умовах “використати ресурс, щоб отримати певні гарантії, коли він від цієї влади буде усунений”.

“Порошенко почав шлях до реабілітації, відбілювання і повернення до української політики Януковича, тому що у нього немає шансів залишитись в політиці. Я переконана, що існує домовленості між Януковичем і Порошенком”, — акцентувала вона.

Лідер фракції “Батьківщина” пояснила, що відповідно до останніх соціологічних досліджень рівень довіри до парламенту, уряду і НБУ складає всього лише 1%, а рівень довіри до президента — 3%. Саме тому президент П.Порошенко як досвідчений політик розуміє, що “прийшов кінець його президентства і він має утриматись якомога довше”.

Ю.Тимошенко підкреслила, що вона переконана, що існує “домовленості між Януковичем і Порошенком”, при цьому “посередником домовленостей є і Кремль, і делеговані люди для введення таких переговорів”.

Лідер фракції “Батьківщина” також наголосила, що президент П.Порошенко намагається акумулювати у власних руках вплив на всі силові структури в Україні.

“Я впевнена, що існує тіньова домовленість між Порошенком і Януковичем щодо дискредитації частини людей, які були на Майдані, і зараз займають керівні посади в силових структурах для того, щоб їх дискредитувати і усунути. І Порошенко відчуває, що під ним хитається крісло, і йому потрібні такі віддані силовики, як Луценко”, — зауважила вона.

Також допит у суді В.Януковича лідер фракції “Батьківщина” назвала фактичним відверненням уваги суспільства від критичних і важливих соціально-економічних проблем країни.

“По-суті, це третій супутній бонус — президент перенаправив увагу людей із реальних проблем на шоу із допитом Януковича”, — обурилась вона.

Парламентарій наголосила, що за час завершення Революції гідності сьогодні ніхто не притягнутий до відповідальності, оскільки “продають кримінальні справи тим, проти кого вони відкриті”.

“І на цьому заробляють десятки і сотні мільйони доларів”, — підсумувала Ю.Тимошенко.

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