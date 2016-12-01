Ю.Тимошенко: допрос В.Януковича как свидетеля - шаг реабилитации и возвращения его к политике

"Допрос Януковича в суде не как преступника и обвиняемого, а как свидетеля - это фактическое предоставление трибуны для его реабилитации и определенный шаг для возвращения Януковича к реальной политике", - заявила лидер "Батькивщины" Ю.Тимошенко в программе "Большое интервью с Евгением Киселевым "на телеканале" NewsOne ".

По ее словам, в этом контексте следует рассматривать действия президента Украины Петра Порошенко как заранее продуманные, поскольку именно действующий президент П.Порошенко пытается в нынешних условиях "использовать ресурс, чтобы получить определенные гарантии, когда он от этой власти будет отстранен".

"Порошенко начал путь к реабилитации, отбеливанию и возвращению в украинскую политику Януковича, потому что у него нет шансов остаться в политике. Я убеждена, что существует договоренность между Януковичем и Порошенко ", - акцентировала она.

Лидер фракции "Батькивщина" объяснила, что согласно последним социологическим исследованиям уровень доверия к парламенту, правительству и НБУ составляет всего лишь 1%, а уровень доверия к президенту - 3%. Именно поэтому президент П.Порошенко как опытный политик понимает, что "пришел конец его президентства и он должен продержаться как можно дольше".

Ю.Тимошенко подчеркнула, что она убеждена, что существуют "договоренности между Януковичем и Порошенко", при этом "посредником договоренностей являютс и Кремль, и делегированные люди для введения таких переговоров".

Лидер фракции "Батькивщина" также подчеркнула, что президент П.Порошенко пытается аккумулировать в своих руках влияние на все силовые структуры в Украине.

"Я уверена, что существует теневая договоренность между Порошенко и Януковичем по дискредитации части людей, которые были на Майдане, и сейчас занимают руководящие должности в силовых структурах для того, чтобы их дискредитировать и устранить. И Порошенко чувствует, что под ним шатается кресло, и ему нужны такие преданные силовики, как Луценко ", - отметила она.

Также допрос в суде В.Януковича лидер фракции "Батькивщина" назвала фактическим отвлечением внимания общества от критических и важных социально-экономических проблем страны.

"По сути, это третий сопутствующий бонус - президент перенаправил внимание людей с реальных проблем на шоу с допросом Януковича", - возмутилась она.

Парламентарий отметила, что за время завершения революции достоинства сегодня никто не привлечен к ответственности, поскольку "продают уголовные дела тем, против кого они открыты".

"И на этом зарабатывают десятки и сотни миллионов долларов", - подытожила Ю.Тимошенко.