Ю.Луценко заявив, що посилено охорону І.Пономарьова та дружини Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що було посилено охорону екс-депутата Дерджуми РФ Іллі Пономарьова і дружини убитого напередодні екс-депутата Дениса Вороненкова Марії Максакової. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні фактично уже прийнято рішення про охорону і Пономарьова, і Марії Максакової силами спецпідрозділів СБУ. Звичайно, ці сили будуть збільшені від того, що були", - зазначив Ю.Луценко.
Нагадаємо, попередніми версіями убивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова є як контрабанда ФСБ РФ, так і надання свідчень у справі екс-президента Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.