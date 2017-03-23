Ю.Луценко заявил, что усилена охрана И.Пономарева и жены Д.Вороненкова

"Сегодня фактически уже принято решение об охране и Пономарева, и Марии Максаковой силами спецподразделений СБУ. Конечно, эти силы будут увеличены от того, что были", - отметил Ю.Луценко.

Напомним, предыдущими версиями убийства экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова являются как контрабанда ФСБ РФ, так и дача показаний по делу экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.