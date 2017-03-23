Ю.Луценко заявил, что усилена охрана И.Пономарева и жены Д.Вороненкова

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Киев • УНН

 • 6923 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что была усилена охрана экс-депутата Дерджумы РФ Ильи Пономарева и жены убитого накануне экс-депутата Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня фактически уже принято решение об охране и Пономарева, и Марии Максаковой силами спецподразделений СБУ. Конечно, эти силы будут увеличены от того, что были", - отметил Ю.Луценко.

Напомним, предыдущими версиями убийства экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова являются как контрабанда ФСБ РФ, так и дача показаний по делу экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

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