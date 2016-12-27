Ю.Луценко відвідав Військову прокуратуру сил АТО у Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, в рамках робочої поїздки до Донецької області, здійснив позаплановий візит до Військової прокуратури сил антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Так, під час робочої поїздки до Донецької області, перебуваючи у Військовій прокуратурі сил антитерористичної операції у м.Краматорську, Ю.Луценко ознайомився з умовами роботи військових прокурорів, а також провів зустріч з особовим складом.
Також Юрій Луценко висловив свою подяку і побажання щодо завдань діяльності органів Військової прокуратури в зоні АТО.
Як повідомляв УНН, генеральний прокурор України Юрій Луценко, перебуваючи з робочою поїздкою у Донецькій області, заявив про необхідність звільнення з посади заступника Слов’янської місцевої прокуратури, який вчинив п’яний дебош на блок посту, і ховається на лікарняному.