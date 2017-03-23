Ю.Луценко: кілер Д.Вороненкова на грані смерті, підтримується життєдіяльність (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кілер, який стріляв у екс-депутата російської держдуми Дениса Вороненкова, наразі перебуває на грані смерті, підтримується життєдіяльність. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Кілер на грані смерті. Штучно підтримується серцевий ритм. Він не контактний в даний момент”, — сказав Ю.Луценко.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.